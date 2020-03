Senador Menéndez da a Conocer Detalles de los Esfuerzos de Senadores Demócratas para Ayudar a Familias Afectadas por la Crisis del Coronavirus

WASHINGTON, D.C. – El Senador Bob Menéndez (D-N.J.) detalló lo último de las negociaciones en el Senado para avanzar un paquete legislativo que otorgue ayuda a familias trabajadoras, pequeños negocios, provea de recursos vitales para servicios de salud, así como para prevenir una recesión económica a consecuencia de la emergencia nacional de salud por el coronavirus (COVID-19).

Acerca de la postura de los Demócratas en las negociaciones con la mayoría Republicana, el Senador señaló: “nuestra propuesta incluye asistencia de desempleo a largo plazo, ayudas para los médicos, a los pequeños negocios que son esenciales para nuestra economía, que no se pueda afectar el crédito de las personas en este momento y también que no haya ningún cierre legal de la propiedad de quienes no puedan pagar sus hipotecas.”

“Estamos negociando la cantidad y quiénes recibirán esta ayuda (…) estamos tratando de promover que quienes pagan sus impuestos con un ITIN sean incluidos en las ayudas económicas que enviara el gobierno” dijo Menéndez acerca de la inquietud si los inmigrantes indocumentados sin un número de seguro social recibirán una ayuda del gobierno federal.

“Al considerar un paquete de gasto de más de $1 trillón tenemos que hacerlo en una manera en que nos aseguremos que los beneficios irán a las familias trabajadoras y pequeños negocios en su gran mayoría, así como a los estados que están en la primera línea para ayudar a las personas afectadas. (…) No vamos a ceder en los principios de ayudar a familias, pequeños negocios, personas individuales y del bienestar de la salud. El bienestar económico de la nación vendrá solamente con el bienestar de la salud de la nación,” concluyo el Senador Menéndez.