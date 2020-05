Senador Menéndez y Colegas Instan al Departamento de Salud a Detener Esfuerzo para Socavar Medidas Anti-discriminación del Obamacare Durante Pandemia del COVID-19

‘El Departamento debe centrarse en ayudar a las personas a obtener la atención médica que necesitan, no en ayudar a otros a discriminar a los pacientes y negarles esa atención’



WASHINGTON, D.C. – El Senador Bob Menéndez (D-N.J.), miembro del Comité de Finanzas del Senado que establece la política nacional de salud, junto a la Senadora Patty Murray (D-Wash.), miembro de más alto rango del Comité Senatorial de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones (HELP, por sus siglas en inglés), lideraron a un grupo de 29 colegas en enviar una carta al Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) en la que critican la intención de la Administración de modificar el reglamento que implementa la Sección 1557 de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés), mejor conocida como Obamacare. El reglamento propuesto por HHS revertiría las protecciones contra la discriminación para millones de pacientes estadounidenses, incluyendo aquellos con un dominio limitado del idioma inglés, en un momento en el que estas protecciones son especialmente críticas, debido a la emergencia de salud pública por la pandemia del COVID-19.

“Los cambios malintencionados en el reglamento propuesto socavarían gravemente las protecciones antidiscriminatorias de la atención médica para personas LGBTQIA +, mujeres, personas con dominio limitado del inglés, personas con discapacidades y otros, incluidos aquellos que enfrentan múltiples formas de discriminación. Si bien estos cambios en las políticas serían perjudiciales en cualquier momento, la finalización de esta regla durante la pandemia de coronavirus (COVID-19) reduciría el acceso de las comunidades vulnerables a los servicios de salud en medio de una emergencia de salud global,” escribieron los Senadores al Secretario Alex Azar. “El Departamento debe centrarse en ayudar a las personas a obtener la atención médica que necesitan, no en ayudar a otros a discriminar a los pacientes y negarles esa atención. Le recomendamos encarecidamente que reconsidere este reglamento.” “La regla propuesta tiene implicaciones amplias y perjudiciales más allá de los esfuerzos para socavar las protecciones contra la discriminación basada en la identidad de género y la orientación sexual,” continuaron los Senadores

El reglamento propuesto por el Departamento de Salud, busca debilitar los requisitos establecidos por la ley Obamacare, de que los proveedores de atención médica tomen medidas razonables para proporcionar acceso a los pacientes con dominio limitado del inglés, como incluir traducciones en documentos escritos y publicar avisos sobre la disponibilidad de intérpretes. Por ende, a los pacientes con dominio limitado del inglés y a los pacientes con discapacidades se les podría negar la misma oportunidad de acceder a información sobre sus propias decisiones de salud y atención médica.

“Socavar las protecciones contra la discriminación en la atención médica en cualquier momento es cruel, pero hacerlo ahora tendrá consecuencias mortales para algunas de las poblaciones más vulnerables durante esta pandemia. El Congreso diseñó la Sección 1557 del ACA para ampliar, no reducir, el acceso a la atención médica integral para todas las personas,” concluyeron los Senadores. “Al alejarse de la intención expresa del Congreso, estos cambios de política causarán un daño real a nuestros pacientes más vulnerables.”

La solicitud de los Senadores Demócratas es apoyadaa por las siguientes organizaciones: AIDS United, American Civil Liberties Union, Asian & Pacific Islander American Health Forum, Association of Asian Pacific Community Health Organizations, Center for American Progress, Family Equality, Lambda Legal, Leadership Conference on Civil and Human Rights, National Center for Transgender Equality, National Health Law Program, National Partnership for Women and Families, y el National Women’s Law Center.

Al inicio del mes, el Senador Menéndez lideró a un grupo de colegas para instar a la Administración Trump a garantizar que las personas con dominio limitado del inglés y las personas con discapacidades puedan acceder a la información necesaria para recibir los beneficios federales por la pandemia del COVID-19 que el Congreso ha aprobado recientemente.

Junto a los Senadores Menéndez y Murray, los Senadores Tammy Baldwin (D-Wis.), Dick Durbin (D-Ill.), Sherrod Brown (D-Ohio), Richard Blumenthal (D-Conn.), Kamala D. Harris (D-Calif.), Edward J. Markey (D-Mass.), Tammy Duckworth (D-Ill.), Jeffrey A. Merkley (D-Ore.), Tim Kaine (D-Va.), Bernard Sanders (I-Vt.), Michael F. Bennet (D-Colo.), Jack Reed (D-R.I.), Maggie Hassan (D-N.H.), Chris Murphy (D-Conn.), Tina Smith (D-Minn.), Amy Klobuchar (D-Minn.), Kirsten Gillibrand (D-N.Y.), Elizabeth Warren (D-Mass.), Cory A. Booker (D-N.J.), Catherine Cortez Masto (D-Nev.), Mazie K. Hirono (D-Hawaii), Sheldon Whitehouse (D-R.I.), Benjamin L. Cardin (D-Md.), Gary C. Peters (D-Mich.), Patrick Leahy (D-Vt.), Jacky Rosen (D-Nev.) Chris Coons (D-Del.), Ron Wyden (D-Ore.) y Bob Casey, Jr. (D-Penn.) firmaron la misiva.

La carta puede ser descargada aquí.

