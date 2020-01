Senador Menéndez Convoca a la Comunidad Latina a Participar en el Censo 2020

NEWARK, N.J. – El Senador Bob Menéndez (D-N.J.) participó en una conferencia de prensa para incentivar la participación de la comunidad Latina en el próximo Censo 2020. La Constitución de los Estados Unidos requiere que cada diez años se realice un conteo exacto de los todos los habitantes del país, independientemente de estatus legal o país de origen. La participación en el censo determina la distribución de recursos fundamentales para escuelas, reparación de carreteras, tránsito, salud pública, subsidios de viviendas públicas y la representación que cada estado tendrá en el Congreso durante la próxima década.

“Cuando se trata del Censo 2020, no es exagerado decir que, si no le cuentan, literalmente no cuentan. Si no participan, la voz de la comunidad Hispana en nuestra democracia no será escuchada, porque los datos del censo determinarán cómo la cantidad de escaños en el Congreso, y, por ende, qué tan fuerte es la representación de Nueva Jersey en el gobierno federal. De no ser contado, su comunidad corre el riesgo de no tener los fondos suficientes, porque los datos del censo determinan cómo se dividen casi $675 mil millones en subvenciones federales, préstamos, pagos directos y otros programas entre los estados,” dijo el Senador Menéndez, el Latino de más alto rango en el Congreso de los Estados Unidos. “Este año, cuento con usted, porque al tener datos precisos del Censo 2020, podremos recibir más recursos federales, que harán una gran diferencia en nuestras comunidades.”