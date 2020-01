Menéndez Acerca de la Crisis con Irán y la Amenaza a Nuestra Seguridad Nacional

NEWARK, N.J. –- El Senador Bob Menéndez (D-N.J.), Miembro de Más Alto Rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, hoy discutió la creciente crisis con Irán y la latente amenaza a nuestra seguridad nacional como resultado de la aprobación del presidente Trump de un ataque aéreo el cual dio de baja al mayor general iraní Qassem Soleimani.

“Hasta ahora, no he visto nada que indique que el dar de baja a Soleimani haya evitado un ataque inminente en contra de los estadounidenses y ciertamente nada que compruebe que esta acción individual, sin una estrategia alguna para manejar las consecuencias, o una estrategia a largo plazo para lidiar con Irán, nos hace más seguros a corto, mediano o largo plazo,” dijo el Senador Menéndez. “Hasta el momento tengo más preguntas sobre la prudencia y la legitimidad de este ataque, y, lo que es más importante, sigo convencido de que nuestros intereses no son más seguros que antes de la muerte de Soleimani… La Administración le debe serias explicaciones al Congreso y al pueblo estadounidense.”