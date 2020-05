Senadores exigen a Facebook que detalle el combate a la desinformación en otros idiomas

By: Steven Musil

Senadores en EE.UU. quieren saber qué está haciendo Facebook para combatir la propagación de la información errónea sobre COVID-19 en la plataforma, particularmente cuando está en un idioma que no es inglés.



Tres senadores demócratas enviaron una carta al presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, exigiendo respuestas a preguntas sobre lo que está haciendo el gigante de las redes sociales para combatir la propagación en sus plataformas de desinformación con respecto al nuevo coronavirus, que causa la enfermedad respiratoria COVID-19. Están particularmente preocupados por las comunidades de habla hispana y otras comunidades que no hablan inglés.



La carta, enviada el viernes 15 de mayo, cita un estudio reciente de la organización activista en línea Avaaz que encontró que millones de usuarios de Facebook están siendo expuestos a información errónea sobre la pandemia. La organización también concluyó que Facebook se ha tardado en verificar o eliminar contenido engañoso publicado en idiomas que no son inglés.



Según el estudio, Facebook dejó de colocar etiquetas de advertencia en el 68 por ciento del contenido engañoso en italiano y el 70 por ciento del contenido en español, en comparación con el 29 por ciento del contenido en inglés.



"Esta es una brecha significativa que expone a los que no hablan inglés a peligros de la información errónea y la desinformación", dice la carta, que fue firmada por los senadores Robert Menéndez de Nueva Jersey, Mazie Hirono de Hawái y Elizabeth Warren de Massachusetts.



La amenaza es que la información errónea sobre COVID-19 podría llevar a alguien a poner en peligro su salud. Los engaños acerca de que beber lejía puede curar el coronavirus o usar una máscara te puede enfermar siguen apareciendo en las redes sociales a pesar de los esfuerzos para detener su propagación.



"Asegurarnos de que las personas, especialmente nuestras comunidades más vulnerables, en Estados Unidos y en todo el mundo reciban la información más precisa sobre cómo prevenir y protegerse de COVID-19 no es solo un imperativo moral, es la única forma en que podemos vencer este virus juntos ", dijeron los senadores en su carta.



La misiva exige que Facebook responda antes del 22 de mayo a preguntas sobre cómo está cerrando la brecha en la información errónea de COVID-19 en sus plataformas que no hablan inglés, no solo en su red social homónima sino también en otras entidades que posee, incluidos Facebook Messenger, Instagram y WhatsApp La carta también solicita información detallada sobre lo que Facebook está haciendo para evitar la propagación de la información errónea COVID-19, cómo se trata con los Grupos que difunden información errónea, cuántas personas tiene trabajando para verificar la información COVID-19 y cuántos de ellos hablan un nativo idioma diferente al inglés.



Facebook no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero dijo que está eliminando la información errónea sobre el coronavirus. La empresa dice que trabaja con más de 60 organizaciones de verificación de hechos, incluidas Associated Press y Reuters, para revisar el contenido en la red social.



En abril, Facebook puso etiquetas de advertencia en aproximadamente 50 millones de publicaciones relacionadas con COVID-19. Desde marzo, Facebook ha eliminado más de 2.5 millones de publicaciones sobre la venta de mascarillas, desinfectantes, toallitas desinfectantes de superficie y kits de prueba COVID-19, elementos que la red social prohibió temporalmente para evitar el aumento de precios y otros tipos de explotación.