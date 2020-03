Rubio, Menéndez, Cruz, Cardin y Scott presentan resolución bipartidista en honor a las Damas de Blanco

Rubio, Menéndez, Cruz, Cardin y Scott presentan resolución bipartidista en honor a las Damas de Blanco

Estas valientes mujeres se reúnen y marchan todos los domingos en las calles de La Habana con una foto de sus seres queridos, presos políticos, en una mano y un gladiolo blanco en la otra.



"Las Damas de Blanco han enfrentado constantemente una brutal represión y arrestos arbitrarios por parte de la dictadura de Castro y Díaz-Canel", dijo Rubio. “Estas mujeres valientes, receptoras de múltiples premios, personifican el coraje de quienes hablan por los que no tienen voz en la isla y quienes abogan incansablemente por una Cuba libre y democrática. Como cubanoamericano, me enorgullece honrar y reconocer a Las Damas de Blanco al presentar esta resolución bipartidista ”.



"Durante casi 17 años, Las Damas de Blanco han marchado pacíficamente por las calles de La Habana pidiendo libertad y la liberación de todos los presos políticos", dijo Menéndez. “Con esta resolución, honramos a estas mujeres por su compromiso duradero con los derechos humanos en Cuba, y por su valentía y resistencia ante el acoso, el encarcelamiento y los ataques violentos. Al conmemorar el Día Internacional de la Mujer esta semana, mantenemos una solidaridad inquebrantable con las Damas de Blanco y seguimos defendiendo su causa".



"Durante casi dos décadas, ‘las Damas de Blanco’ han marchado valientemente por las calles de Cuba vestidas de blanco para protestar por las injusticias que han sufrido sus seres queridos", dijo Cruz. “Ante la opresión, estas mujeres son un faro de luz para los cubanos amantes de la libertad. Como hijo de un inmigrante cubano, me enorgullece unirme al senador Rubio y mis colegas en la presentación de esta resolución para reconocer a Las Damas de Blanco y expresar el inquebrantable apoyo de todos los que luchan por la libertad en Cuba".



"Las marchas silenciosas de Las Damas de Blanco suenan fuerte y claro que el pueblo de Cuba merece la libertad y el fin de los abusos de los derechos humanos de su propio gobierno", dijo Cardin, miembro de alto rango del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental, Transnacional Crimen, seguridad civil, democracia, derechos humanos y asuntos globales de la mujer. “La forma en que una nación trata a sus mujeres es indicativa de si ese país tiene éxito o fracasa, y los abusos sufridos por Las Damas de Blanco durante casi dos décadas son reveladores. Me enorgullece apoyar a estas mujeres que trabajan incansablemente para lograr más libertades no solo para sus seres queridos, sino para toda Cuba".



«Las Damas de Blanco se han enfrentado al opresivo régimen cubano durante casi dos décadas y sirven como bastión de los derechos humanos frente a los tiranos comunistas", dijo Scott. Su ejemplo inspira a innumerables cubanoamericanos que viven en Florida, y merecen nuestro apoyo inquebrantable mientras continuamos luchando por la libertad y la democracia en todo el mundo".



Rubio es la Presidenta del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado sobre Hemisferio Occidental, Delincuencia Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Globales de las Mujeres.